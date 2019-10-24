Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, 'Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz.

24.10.2019 21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, 'Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz."

Kaynak: AA
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