Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

02.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulamışlar; ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için işbirliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kalmışlardır."

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA