Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
CUMHRUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
19.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:17
CUMHRUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmelerde ele alındı.İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA