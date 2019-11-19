Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile gerçekleşen görüşme) F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile gerçekleşen görüşme) F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik"
19.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile gerçekleşen görüşme) F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik"
Kaynak: AA