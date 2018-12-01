Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile G20 Kapsamında İkinci Kez Görüştü (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile G20 Kapsamında İkinci Kez Görüştü (2)

Arjantin'de gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile buradaki ikinci görüşmesini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile G20 Kapsamında İkinci Kez Görüştü (2)

Arjantin'de gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile buradaki ikinci görüşmesini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeden sonra Trump ile biraraya geldi.

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