Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile G20 Kapsamında İkinci Kez Görüştü (2)
Arjantin'de gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile buradaki ikinci görüşmesini gerçekleştirdi.
Arjantin'de gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile buradaki ikinci görüşmesini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeden sonra Trump ile biraraya geldi.