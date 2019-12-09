Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında soruları yanıtladı Açıklaması

09.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve uyguladığımız politikalarla hedefimiz, 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'nda da belirtildiği gibi enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesidir. Bunu da yakalayacağız. 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız. Faizde de yine aynı şekilde tek haneli rakama inşallah 2020'de geçiyoruz, geçeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Fransa'daki genel greve ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransız polisince yaralanmasına değinirken, şunları söyledi:

"Mustafa Yalçın kardeşimize Allah'tan şifalar dileyelim. Tabii burada orantısız güç kavramını işlerine geldiği yerlerde hep kullanıyorlar. Televizyon ekranlarında kadın, erkek hiç ayırt etmeksizin polislerin yerlerde onları nasıl sürüklediğini hep görüyoruz değil mi? Orantısız güç ve zaman zaman bakıyorsunuz mermi kullanma noktasında, plastik mermiden diğerlerine de geçiyorlar. Şu ana kadar çok ciddi sayıda yaralı var. Bütün bu yaralılarla birlikte sarı yeleklilerin taleplerinin yerine getirildiğine dair bir şey yok. Bu, Fransa'da bir şeyin sinyalini veriyor. 2022'de seçim söz konusu, orada. Belki de 2022'yi bulmayacak. Böyle bir durum ortada çünkü yasal düzenlemelerini giderek daha katı hale getirdiler. Türkiye, buna benzer bir şey yapsa çılgına dönerler. Türk polisi böyle bir şey yapmış olsa kıyamet... Bu tabii oralarda olduğu zaman haklarıdır, yapabilirler, ama Türkiye'de bırak onu, onun çok çok gerisinde teröre karşı bir adım atılsa, 'Yapamazsınız.', 'Sizde şiddet var.' İşte ortada. Buralarda olduğu zaman meşrudur, Türkiye'de olursa gayrimeşrudur."

Erdoğan, orantısızlığa işaret ederek, "Genel olarak Avrupalı ülkelerin bu iki yüzlülüğü, hatta ben değiştirdim çok yüzlülüğü birçok alanda olduğu gibi polis şiddeti noktasında da karşımıza çıkıyor. Kendi coğrafyaları dışında herhangi bir yerde en ufak bir olayda ayağa kalkıyor, açıklamalar yapıyorlar, raporlar hazırlayıp parmak sallıyorlar. Bunların parmakları da meşhurdur zaten." dedi.

"Fransa dışarıyla uğraşmaktan kendi iç sorunlarıyla meşgul olmaya vakit bulamıyor"

Fransa'nın dışarıyla uğraşmaktan kendi iç sorunlarıyla meşgul olmaya vakit bulamadığını belirten Erdoğan, "Aynı zamanda samimiyetlerini özellikle sorgulatmaya fırsat vermiyorlar. Sadece burada kalmıyor, Mali'ye de müdahale ediyor. Neymiş? Çağırmış da onun için gitmişler. Size ne ya? Bunları kendisine söylediğim için söylüyorum. 'Mali'de ne işin var senin.' Biz elbette NATO müttefikimiz Fransa'nın güvenlik ve istikrarını önemsiyoruz. Dışişleri Bakanlığımız da Fransa'daki genel grev ve gösterilerde meydana gelen olaylar, güvenlik güçlerinin müdahalesi konularında uygun açıklamalar yaptı. Sayın Macron'la anlaştığımız ve anlaşamadığımız konular var. Örneği, NATO'yla ilgili yaptığı açıklamaların yanlış olduğunu kendisine de bizzat söyledim. Bu yaklaşım tarzı doğru değil. Bundan sonra da olsa yine söylerim." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la karşılaşmasına ilişkin soruya Erdoğan, "Nevi şahsına münhasır bir arkadaş. Bakıyorsunuz güler filan, sanki başında bu tür musibetler yok. O yoluna biz yolumuza." karşılığını verdi.

"İlk test uçuşuydu ve başarılı bir sınama yaptılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akıncı, TSK envanterine ne zaman girecek?" sorusunu, "Şu anda kesin bir şeyi ben söylemeyeyim, onu Özdemir Bey ve evlatları söylerse çok daha isabetli olur. İlk test uçuşuydu ve başarılı bir sınama yaptılar. Özellikleri çok çok farklı. İrtifa olarak, aklımda kaldığı kadarıyla 32 bin feeti buluyor, belki daha fazla bilemem. Taşıdığı yük itibarıyla çok önemli. Dünyada belki 3-5 ülke bunu yapabilir durumda. Bayraktar ailesini özellikle tebrik ediyorum, şahsım, milletim adına tebrik ediyorum." şeklinde yanıtladı.

Türkiye, satın almak istediğinde bunların verilmediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi bunu artık kendimiz yapar hale geldik. ANKA yine yapılır hale geldi. Bunlar bizim için çok önemli fırsatlar. Elimizde SİHA'lar olmamış olsaydı biz terörle mücadeleyi nasıl yapardık? İHA'lar olmasaydı nasıl yapardık? 'İnlerine gireceğiz.' diyoruz ya şimdi koordinatlar tespit ediliyor, hemen F-16'lara bildiriyor, F-16'lar gereğini yapıyor. SİHA'lar ise zaten kendisi iş bitiriyor. Bunlar, savunma sanayinde geldiğimiz yeri göstermesi bakımından çok çok önemli. Bu tabii gücünüzü de artırıyor. ATAK'ı da İtalyanlarla yaptık. Bunu, şu anda ihraç eder hale geldik. Bu helikopter, özellikleri itibarıyla çok çok farklı, aklımda kaldığı kadarıyla 180 derece hareket kabiliyeti olan silahları var. Bunlar alanda çok iş görüyor. Özellikle kirpiler, Altay tankımız öyle. Fırtına obüsleri felaket bir şey."

"Ekonomide toparlanma dönemi başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'de Türkiye ekonomisindeki beklentilerine yönelik soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her şeyden önce 2018 bizim için geride, üzerine çiziği attık. Şimdi ekonomide toparlanma dönemi başladı. Makro ekonomik göstergelerimiz gayet iyi bir şekilde geliyor. 2019 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla üç çeyrektir arka arkaya pozitif büyüme kaydediyor. Bu, bizim için çok önemli. Ekonomiye olan güven de iyileşiyor. Reel kesim güven endeksi 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 9,2 puan artarak, 102'ye yükseldi. Türk lirasına olan güven de artmaya başladı. Bunu, bu vesiyle milletime tekrar duyurmak istiyorum: Gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Kendi paramız artık güven veriyor, güçlü. Oraya dönelim ve onun bereketini göreceksiniz."

Hizmet sektörü güven endeksinin 13,4 puan, perakende ticaret sektörü güven endeksi 13,3 puan ve inşaat sektörü güven endeksinin 8,6 puan artış gösterdiğini anlatan Erdoğan, "Dış talep güçlü seyretmeye devam ediyor. Yeniden dengelenme kapsamında ise özellikle bu da büyük bir önem arz ediyor. Burada da hedeflerimizi yakalama noktasında yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, yabancı turist sayısının Ocak-Ekim 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttığını ve yaklaşık 41 milyon kişi olduğunu kaydederek, "Öyle zannediyorum ki yıl sonu itibarıyla turizmde 50'yi bulacağız. Tarihimizde görülmüş olan bir şey değil. Kaliteli turist geliyor, kaliteli turist buraya para da bırakıyor. Turizmdeki sıçrama Türkiye'ye dışarıdan turizm yatırımını da çekecektir." diye konuştu.

İhracatın 180 milyar dolara seviyesine yaklaştığına değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"İhracat ve turizmdeki güçlü performans ve zayıf ithalat ile cari işlemler dengesi yıllıklandırılmış olarak yaklaşık 6 milyar dolar fazla verdi. Bizim ihracatımız ithalata dayalıdır. İthalata dayalı olması bizi korkutmamalı. Çünkü bu her ülke için böyledir, sadece Türkiye için değil. Bütün mesele, buradaki ihracat ürünlerini hassasiyetle seçerek, ithalat-ihracat arasındaki bağlantıyı iyi kurmamız lazım. Bunu iyi kurduğumuz anda, nasıl ki cari açık noktasında bir ara çok güzel bir denge yakaladık, onu tekrar yeniden yakalamamız da mümkündür. Aldığımız tedbirler ve uyguladığımız politikalarla hedefimiz, 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'nda da belirtildiği gibi enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesidir. Bunu da yakalayacağız. 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız. Faizde de yine aynı şekilde tek haneli rakama inşallah 2020'de geçiyoruz, geçeceğiz. Bunu yakalamak neyi getirecek? Yatırımı getirecek, istihdamı getirecek, üretimi getirecek, rekabeti getirecek ve böylece başarıyı getirecek. Fazla zaman kalmadı 2020'ye zaten geldik, dayandık. İnşallah 2020'yle beraber bu adımları da atacağız. Son günlerde özel sektör finans kuruluşları da yatırım kredisi vermeye başladı. Bu çok önemliydi. Kamu bankaları veriyordu. Onlar nazlanıyordu. Şimdi hem kamu hem onlar vermeye başladılar. Bu tür kredi musluklarının açılması, inşallah yatırımcılarımızın da şevkini artıracaktır."

(Sürecek)

Kaynak: AA