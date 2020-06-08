Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (3) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehrin 30'una da şehir hastanesi yapmak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehrin 30'una da şehir hastanesi yapmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Şehir hastaneleri ve Kovid-19 salgını sürecinde ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'de yaşanan sıkıntıların yer aldığı görüntüler üzerine Erdoğan, "Elazığ depreminde yani Fethi Sekin Şehir Hastanesi olmamış olsaydı biz orada adeta depremin altında kalırdık ama o gün en ufak bir sıkıntı yaşamadan bütün o yaralıları bu hastanemize taşıdık. Bu hastanede de en ufak bir sıkıntı yaşanmadan ameliyatsa ameliyat, ayakta tedaviyse ayakta tedavi hepsini halletmek suretiyle evlerine gönderdik, yatırdık." ifadelerini kullandı.

Depremde yaralananları ziyaret ettiğinde kendisine dualar edildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zaten görüyorsunuz, şimdi Manisa'sı, Kayseri'si, Eskişehir'i bütün bunların hepsi şehir hastaneleriyle donatılmış olan yerler. Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız, bunlar devam edecek. Hedefimiz, 30 büyükşehrin 30'una da şehir hastanesi yapmak. Ama bu ana muhalefetin başındaki zat, 'Bunun hesabını ver.' diyor. Bunun hesabını versek de anlamazsın. Yapılan şey ortada, burada devletin cebinden bir kuruş çıkmadan bu hastaneler yapılıyor. Buradaki tek şey işletici ile devletin arasındaki protokolüdür, sözleşmesidir. Şu ana kadar da biz bunu en ideal şekilde, en güzel şekilde işletmesiyle de yapıyoruz ve herhangi bir sıkıntıya da mahal kalmadan bu yürüyor."

"Türkiye'de buna benzer örnekleri inşallah çok yaşayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastaneleri konusunda, "Siz bunu devlet bütçesinden yapmış olsanız sadece faizine yetiştiremezsiniz. Burada önemli yatırım bunlar. Bunlar, yatırım deyince akılları başka yerde." dedi.

Şehir hastanelerinin çoğunun dış kredi olduğunu belirten Erdoğan, "Kredisini bulur getirir ve hastaneyi de kendisi yapar. Bazıları da yabancı ortakla yapıyor. En son Çam ve Sakura Hastanesi'nin finansörü Japonya. Hatta o gün açılışını da Japon Başbakanı Abe ile beraber video konferansla yaptık, o da çok mutlu oldu. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'de buna benzer örnekleri inşallah çok yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin hele hele bir de bir hemşiremiz malum yavrusunu yani çok kısa bir süre görebildi ama o da ebediyete intikal etti. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun inşallah. İşte onların da mükafatı, ecri bu." diye konuştu.

"Yatırımların durması diye bir şey bizim kitabımızda yazmıyor"

Erdoğan, 23 Nisan'da vatandaşlara çağrı yaptıklarını ve eşi Emine Erdoğan ile balkona çıkarak İstiklal Marşı okuduklarını anımsatarak, "Biz de o şekilde katıldık, bu defa bu işin heyecanı böyle oldu. İnşallah kısa zaman içerisinde bunu telafi ederiz, ondan sonra tekrar aslımıza döner ve artık caddelerde, meydanlarda çalışmalarımızı sürdürürüz." açıklamasını yaptı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün bugün hayatını kaybettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve Kuzey Kıbrıs'a şahsı ve Türk Milleti adına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sürecinde 128 ülkeden 80 bin vatandaşın Türkiye'ye getirilmesi ve aynı anda hayata geçirilen yatırımlarla ilgili de şunları kaydetti:

"Her şeyden önce yatırımların durması diye bir şey bizim kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. Yatırımları aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. İnşallah bu yıl sonuna kadar 15 kadar da baraj açılışı yapacağız. Bunlar açılışı yapılacak olanlar, bu arada tabii bir de temelini atacağımız barajlar var. Ilısu'da bizim yıllık inşallah gelirimiz 1,5 milyar olacak ve gerek burada sulama gerekse enerji bu noktada özellikleri olan bir yer. Malum ülkemizde 1 numara, dünyada 2 numara yani gövde büyüklüğü itibarıyla böyle bir özelliğe sahip. Ilısu'nun hakkını teslim edelim. Onun temelini Veysel Eroğlu hocamızla beraber atmıştık ve arkadaşlarımızın da teklifi üzere Ilısu Barajı'nın adını da Veysel Eroğlu olarak vermek suretiyle marifet iltifata tabidir dedik, onun adı verdik."

"Sağlık sanayinde durmayacağız"

Atılan adımlara bakıldığında her şeyden önce hizmet siyasetine öncelik verdiklerini vurgulayan Erdoğan, bunu sürdüreceklerini, çünkü halkın siyasetçiden hizmet beklediğini söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayinde çok ciddi bir sıçrama içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Mesela SİHA'lar, İHA'lar, şimdi Akıncı geliyor. Bunlar olmamış olsaydı biz terörle mücadelede beklenen başarıyı kesinlikle elde edemezdik ama SİHA'larla o başarıyı elde ettik, İHA'larla koordinatların belirlenmesini tespit ettik. Ondan sonra F-16'lar indi vurdu. Bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz, bir defa sağlık sanayinde durmayacağız. İşte sağlık turizmi dedik, bununla beraber yola devam edeceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA