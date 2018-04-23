Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 23 Nisan Gala Programına Katıldı
- TRT 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Gala programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesindeki çocuklardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın gelişi ve çocuklarla ilgilenmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...
- TRT 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Gala programı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesindeki çocuklardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın gelişi ve çocuklarla ilgilenmeleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları selamlaması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde farklı ülkeleri temsilen çocukların katılımıyla düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programına katıldı. Erdoğan, program öncesi konuk çocukları selamladı.