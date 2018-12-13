Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tren Kazası Açıklaması) "Kaza ile İlgili Adli Soruşturma Başlamış, 3 Kişi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tren kazası açıklaması) "Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış, 3 kişi gözaltına alınmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tren kazası açıklaması) "Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacaktır"
"Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ikinci 100 günlük icraat programı açıklamasını gerçekleştiriyor.