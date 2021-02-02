Bakan Soylu Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı
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Bakan Soylu Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı

02.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da programda bir konuşma yaptı.(3)

Bakan Soylu Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı
Bakan Soylu Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı
Bakan Soylu Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı
Bakan Soylu Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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