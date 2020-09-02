Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor heyetini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetici, teknik heyet ile futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor heyetini kabul etti
02.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:46

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetici, teknik heyet ile futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.20'de başlayan kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre Başkan Ağaoğlu ile sohbet etti. Bordo mavili ekip, finalde Alanyaspor'u yenerek kazandıkları Türkiye Kupası'nı da beraberinde getirdi. Erdoğan'ın konuşma yaptığı kabul yaklaşık 50 dakika sürdü.


Kaynak: DHA

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