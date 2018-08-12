Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trabzon'dan İlan Ediyorum, Oyununuzu Gördük ve Meydan Okuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trabzon'dan İlan Ediyorum, Oyununuzu Gördük ve Meydan Okuyoruz"

- AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

- AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki hareketlilik) Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuz gördük ve meydan okuyoruz"

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