Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trabzon'dan İlan Ediyorum, Oyununuzu Gördük ve Meydan Okuyoruz"
- AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
- AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki hareketlilik) Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuz gördük ve meydan okuyoruz"