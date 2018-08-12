Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir." dedi.

Trabzon Ramada Otel'de, Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeğinde konuşan Erdoğan, karanlığın en koyu anının şafağın sökme anı olduğuna inanarak asla Alemlerin Rabbi'nden umudu kesmediklerini belirtti.

Erdoğan, "İdraklerimize karamsarlık gömleği giydirilmesine kesinlikle müsaade etmedik. Sürekli olumsuzluklardan bahsedenlere inat 'İman varsa imkan da vardır.' diyerek yılmadan, yorulmadan ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştık. Hamdolsun. Her seferinde de haklı çıktık." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in İnşirah Suresi'ne atıf yapan Erdoğan, her güçlükle beraber bir kolaylığın olduğunu söyledi.

"Çile... arkadan elhamdülillah kolaylık. Çileyi çekmeden kolaylık gelsin... Yok öyle şey. Karşılaşılan her zorlukla beraber muhakkak bir ferahlık vardır. Aslında her zorluk, çekilen her sıkıntı büyük bir ferahlamanın, kolaylığın, inşirah ve zaferin müjdecisidir." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek devlet yönetimimizde gerekse siyasi hayatımızda gerekse milletçe bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz boyunca pek çok kez Yüce Mevla'nın bu müjdesine mazhar olduk. Birinci Dünya Harbinde o Avrupa'nın hasta adamı olarak tanımladıkları Osmanlı'yı mezara koymaya gelenler, Çanakkale'de tarihlerinin en büyük hezimetini yaşadılar. Sevr'i hayata geçirmek için vatanımızı işgal edenler, Tuz Gölü'nde salamura olmaktan paçayı son anda kurtardılar. Dönemin en güçlü devletleri Anadolu insanının tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi karşısında arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Bu ülkeyi tek parti zulmüne mahkum ederek terbiyeye yeltenenler, merhum Menderes ve arkadaşlarının yürüttüğü demokrasi mücadelesinin önünde duramadılar. 1974 yılında onca tehdide, şantaja ve ambargoya rağmen bu milletin Kıbrıs Türklerini özgürleştirmesine mani olamadılar. Türkiye'nin merhum Özal gibi dirayetli ve vizyoner devlet adamlarının önderliğinde ekonomide şahlanışının önüne geçemediler."

28 Şubat döneminde vesayet odaklarının kirli planlarını uygulamaya çalışanların milletin iradesine pranga vurmayı başaramadıklarını anımsatan Erdoğan, "O günlerde okuduğumuz bir şiir yüzünden 'Artık muhtar bile olamaz.' manşetleriyle bize siyasi ömür biçenler, aziz milletimizin sevda seline ket vuramadılar." şeklinde konuştu.

Erdoğan, 27 Nisan bildirileriyle siyaseti dizayn etmeye heveslenenlerin, sandıkta millet iradesine boyun eğmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Üç beş ağacı bahane ederek, Gezi olaylarıyla sokakları karıştırarak, büyük projelerimizi engellemek isteyenler amaçlarına ulaşamadılar. 'Tüketmeyin.' diyerek ekonomimizi bastırmayı veya batırmayı hedefleyenler, Türkiye'nin şahlanışına mani olamadılar. 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı üzerinden milletin seçtiklerine saldıranlar, bize haritadan yer gösterenler daha sonra çil yavrusu gibi dağıldılar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi tankla, tüfekle, helikopterle, ölüm kusan silahlarla, F-16'larla milleti esir almaya çalışanların, milletin cesareti karşısında zelil bir şekilde teslim olduklarını belirtti.

"Türkiye'nin notunu indirsen ne yazar"

Son bir asırdır birçok defa bu millete kefen biçenlerin tamamının eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadıklarına işaret eden Erdoğan, bugün de benzer teşebbüslere, benzer operasyonlara maruz kalındığını anlattı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri cüsselerine güvenerek ülkemize diz çöktürmeye çalışıyor. Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini zannediyorlar. Ekonomik yaptırımlarla bizi sindirebileceklerine inanıyorlar. Her gün bir yenisini ekledikleri küstah açıklamalarla bize had bildireceklerini düşünüyorlar. Yargılaması devam eden bir şahıs üzerinden hukuk sistemimize müdahale etmeye yelteniyorlar. Milli onurumuzu, devletler arası teamülleri, Dünya Ticaret Örgütünün ortaya koyduğu şartnameleri, uluslararası hukuku, diplomatik kuralları tamamen hiçe sayarak 10 bin kilometre öteden bize emir vermeye teşebbüs ediyorlar. Ekonomik tetikçilerini kullanarak, iplerini ellerinde tuttukları kredi derecelendirme kuruluşlarını üzerimize saldırıyorlar. Saldırdılar ne oldu? Hiç. Batmış, bitmiş bir Yunanistan'a sürekli derece veriyorlar. ya bitmiş zaten, versen ne olacak. Türkiye'nin notunu indirecekmiş. İndirsen ne yazar. Biz ne durumdayız. Onu biz iyi biliyoruz.

Ülkemiz hakkındaki durumu belli kimi basın yayın organlarını, asparagasla, yalan yanlış haberlerle besleyerek Türkiye'nin direncini kırabileceklerini düşünüyorlar. Bunlar Türk milletini zerre kadar tanımıyorlar. Şayet tanısalardı bu milletin Allah'tan başka bir gücün önünde eğilmeyeceğini, diz çökmeyeceğini bilirlerdi. Şayet bizi tanısalardı, Türk milletinin karakterinin bağımsızlık olduğunun farkına varırlardı. Bizi birazcık anlasalardı, Türkiye'ye tehdit ve şantaj dilinin sökmeyeceğini idrak ederlerdi. Tarihimizi okusalardı, bizim bağımsızlığımızdan ve milli onurumuzdan asla ödün vermeyeceğimizi görürlerdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin mandacılığı 100 yıl önce elinin tersiyle ittiğini, en zor zamanlarında dahi hürriyetinden taviz vermediğini hatırlatarak, her karış vatan toprağını şehit kanlarıyla sulayarak bugünlere geldiğinin altını çizdi.

"Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir." diyen Erdoğan, milletin müsterih olmasını, vatandaşların gönüllerini ferah tutmalarını istedi.

Sanayicilere seslenen Erdoğan, "Bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. 'Battık, bittik, işi sağlama alalım.' gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir yola tevessül ederseniz, yanlış yaparsınız. Bilesiniz ki bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir. Aksi takdirde, başta şahsım B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım. Bunu da böyle biliniz." şeklinde konuştu.

"Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun bedelini ödersin"

Trabzonlu vatandaşlardan üzüntüye, karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmamasını isteyen Erdoğan, bugün 16 yıl öncesine göre her açıdan güçlü, ekonomisi çok daha dinamik bir Türkiye olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin parametrelerinin 15-20 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak derecede düzgün ve sağlam olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bazı haberler alıyorum, mallarını satmıyorlar. Ne demek mallarını satmıyorsun? Satacaksın arkadaş. Ne demek o? Depolarda istiflemek, ne demek o? Satmadın, onun da bedelini ödemek durumunda kalırsın. Çünkü ben bunu bir ihaneti vataniye olarak görüyorum. Sen bunları niye ürettin? Satmak için ürettin. Şimdi ne yapıyorsun? Sen de mi birilerine hizmet etmenin gayreti içerisindesin? Bize, milli lazım milli. Bize, yerli lazım yerli. Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun bedelini ödersin. Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle ülkemize giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini hep birlikte yırtıp atacağız."

"Terör koridorunun örülmesine izin verilmeyecek"

Türkiye'de ve Suriye'de terör örgütlerine yönelik operasyonlara devam edileceğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek, milli birlik ve beraberliğe halel getirecek bir terör koridorunun örülmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen başta olmak üzere, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan faillerin nereye kaçarlarsa kaçsınlar, kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar bırakılmayacaklarını dile getirerek, "251 şehidimizin, 2 bin 193 gazimizin kanını yerde bırakamayız. Bu alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız. Son FETÖ'cü terörist de adalete teslim edilene, son PKK'lı alçak da etkisiz hale getirilene dek, bize durmak yok. İşte bugün yine bir tanesi kırmızı bültenle aranan terörist olmak üzere 14 tanesini etkisiz hale getirdik." bilgisini paylaştı.

(Bitti)