Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da...(1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Varna'da gerçekleşecek olan Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi öncesinde batı ülkelerinin Suriye'de terör örgütlerine verdiği desteği gündeme getireceğini belirterek "Hepsinin video kaydı var. Yarın zaten onlarla Varna'da bir araya geleceğiz, Hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Bu millet gururlu bir millet. Bu milletin gururu ile kimsenin oynamaya hakkı ve selahiyeti yoktur" dedi.

İstanbul'dan öğle saatlerinde havayolu ile Giresun ve Trabzon İl Kongreleri'ne katılmak üzere Giresun-Ordu Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun il kongresinin ardından helikopterle Giresun'dan Trabzon'a geçti.

Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'ndaki kongre öncesinde kendisini salon dışında bekleyen Trabzonlular'a seslendi. Erdoğan, Türkiye'nin Afrin Harekatı'nda kendi insansız hava araçlarını kullandığını hatırlatarak "Milli gelir 3 bin 400 dolar, şimdi 11 bin doların üzerine çıktık kişi başına. Nereden nereye. Bu batılılar niye kıskanıyor işte bundan, 'Bu Türkiye nereye gidiyor?' diyorlar. Yoluna gidiyor. Bizim yapacak işimiz var. Yetmez. Artık insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz'Bir de sürmelisini yapıyormuyuz'Neler oluyor neler. Daha iyi şeyler olacak. İnşallah uçağımızı da yapacağız. Bunları kapılarından bizi çok döndürdüler. Bize verin; 'kongre müsaade etmiyor' Eh bu komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Afrin'de silahlı-silahsız insansız hava araçlarını gördünüz, onları biz yaptık. Onlar olmasaydı işimiz zordu. Koordinatları veriyor; F-16'lar o teröristleri oraya gömüyor. Buraya gelirken sordum ne kadar oldu dedim. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 747 oldu. İnlerine gidereceğiz dedim hatırlayın. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Afrin ile iş bitmeyecek. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler. 'Oraya da gireceğiz' dedim. Oraya da operasyonlar başladı" diye konuştu.

"Bizim derdimiz teröristler"

"İçeride ve dışarıda teröristlerle mücadele. Bizim derdimiz teröristler ile biz bir işgal devleti değiliz" diyen Erdoğan "Onun batıda örnekleri var. Bizim geçmişimizde böyle bir şey yok. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Bizim tarihimizde adalet var, mazlumların yanında yer almak var. Zalimler ile beraber olmak yok. Şuanda Afrin'de yaptığımız bu. Televizyonlarda izliyorsunuz o mazlumları, garipleri 7'den 70'e onların ne hale geldiğini görüyorsunuz. Doğu Guta'da olanları görüyorsunuz dimi'Batılı bize akıl vermeye çalışıyor o aklı kendinize saklayın dedim. Hepsinin video kayıtları var. Yarın Varna'da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım kendilerine göstereceğim. Bu millet onurlu ve gururlu bir millet. Bu milletin gururuyla, onuruyla oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Onun için dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak. Şuanda çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Mehmedimiz hiç kar, boran, fırtına demedi. Gençlik yıllarımızda şuanda yaşlı değiliz ya mitingler yapardık. Derdik ki ben onu biraz değiştirdim şimdi 'kar, boran, fırtına sükün bulacak' o zaman başka söylüyorduk şimdi onu değiştim, 'Sana PYD, sana YPG selam duracak'"ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde Rabia andını yaptıran Erdoğan, Trabzonlular'a "Ne olur birbirinizi Allah için sevin. Bize dargınlık küskünlük yakışır mı'Biz birbirimizi makam mevki için mi'para pul için mi seviyoruz'Buna dikkat edeceğiz. Rabbim birliğimizi daim eylesin" diyerek birlik ve beraberlik uyarısında bulundu.

Erdoğan'ın konuşması sırasında yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. - TRABZON