Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprağa düşen hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini...
Kuran-ı Kerim okunması ve dua yapılması Salonda katılımcılardan görüntüler Kısa film gösterisi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı...
Kuran-ı Kerim okunması ve dua yapılması
Salonda katılımcılardan görüntüler
Kısa film gösterisi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)
Kaynak: AA