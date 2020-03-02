Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprağa düşen hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprağa düşen hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini...

Kuran-ı Kerim okunması ve dua yapılması Salonda katılımcılardan görüntüler Kısa film gösterisi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı...

02.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Kuran-ı Kerim okunması ve dua yapılması

Salonda katılımcılardan görüntüler

Kısa film gösterisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın kürsüye çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprağa düşen hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini...
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