Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu.

07.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız"
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