Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu.
07.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız"