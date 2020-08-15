Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam değeri 525 milyon lira olan 33 eseri açıyoruz"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.
15.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:16
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. (1)
Kaynak: AA