Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tokyo 2020) Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için ümit kaynağı oldunuz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANBKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya gelerek konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANBKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya gelerek konuşma yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı