Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tokyo 2020) Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için ümit kaynağı oldunuz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tokyo 2020) Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için ümit kaynağı oldunuz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANBKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya gelerek konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANBKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya gelerek konuşma yaptı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tokyo 2020) Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için ümit kaynağı oldunuz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tokyo 2020) Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için ümit kaynağı oldunuz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tokyo 2020) Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için ümit kaynağı oldunuz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tokyo 2020) Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için ümit kaynağı oldunuz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tokyo 2020) Güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tokyo 2020) Güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tokyo 2020) Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için ümit kaynağı oldunuz" - Haberler
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