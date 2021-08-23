Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tokyo 2020) Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için ümit kaynağı oldunuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANBKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya gelerek konuşma yaptı.