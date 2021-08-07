Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla tebrik etti
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Busenaz Sürmeneli'yi telefonla tebrik etmesi TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Busenaz Sürmeneli'yi telefonla tebrik etmesi
TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı