Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla tebrik etti
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla tebrik etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Busenaz Sürmeneli'yi telefonla tebrik etmesi TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Busenaz Sürmeneli'yi telefonla tebrik etmesi

TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla tebrik etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla tebrik etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla tebrik etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla tebrik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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