Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Kars Sarıkamış bölgesindeki hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi Diyarbakır'da hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi Karadeniz bölgesindeki hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi Denizli'de hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi Kocaeli'nde hak...

Kars Sarıkamış bölgesindeki hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi

Diyarbakır'da hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi

Karadeniz bölgesindeki hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi

Denizli'de hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi

Kocaeli'nde hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi

Burdur'da hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi

Sincan Saraycıkta 1 Milyonuncu hak sahibine anahtar teslim edilmesi

Kurdele kesimi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.(5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı - Haberler
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