Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı
Kars Sarıkamış bölgesindeki hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi Diyarbakır'da hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi Karadeniz bölgesindeki hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi Denizli'de hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi Kocaeli'nde hak...
Kars Sarıkamış bölgesindeki hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi
Diyarbakır'da hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi
Karadeniz bölgesindeki hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi
Denizli'de hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi
Kocaeli'nde hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi
Burdur'da hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi
Sincan Saraycıkta 1 Milyonuncu hak sahibine anahtar teslim edilmesi
Kurdele kesimi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.(5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk