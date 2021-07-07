Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı

Kars Sarıkamış bölgesindeki hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi Diyarbakır'da hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi Karadeniz bölgesindeki hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi Denizli'de hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi Kocaeli'nde hak...