Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe ile Bir Araya Geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe ile görüştü.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki görüşme, zirvenin yapıldığı Sandton Convention Centre'da liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde gerçekleşti.
Başkan Erdoğan ve Gnassingbe'nin basına kapalı görüşmesi, 35 dakika sürdü.