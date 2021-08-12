Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi yapacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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