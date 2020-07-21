Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOGG) 2022'nin son çeyreğinde aracımız banttan inecek"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOGG) 2022'nin son çeyreğinde aracımız banttan inecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

21.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (19)

Erdoğan: "Geçen yıl ilan ettiğimiz 12 yeni endüstri bölgesinde özel sektörümüz yaklaşık 8,5 milyar dolarlık yatırım planlıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(TOGG) 2022'nin son çeyreğinde aracımız banttan inecek'

Kaynak: AA

Manşet

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