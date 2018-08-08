Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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