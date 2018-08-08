Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. - ANKARA