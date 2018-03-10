Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Timsahın Alt ve Üst Çenesi"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eli kanlı çeteler, bu küresel projenin ürünleri ve araçlarıdır. Bu örgütlerin hedefi sadece Müslümanlardır. Bu terör örgütleri sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir. Dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aynı plana hizmet ediyorlar. Biri timsahın al çenesi, diğeri de alt çenesidir. Ancak her ikisinin hedefi Müslümanlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Antalya Spor Salonu'na gelişinde bekleyen vatandaşlara hitap etti. Ardından salona giriş yapan Erdoğan, platform üzerinden kendisine sevgi gösterisinde bulunan kalabalığı selamladı. Kongrede konuşan Erdoğan, "Buradan tüm Antalya'ya mahalle ve köylerindekilere selamlarımı iletiyorum. Kongremiz ülkemiz milletimiz demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Tüm mensuplarına kurulduğu günden bu yana pati çatısı altında hizmet atmış tüm kardeşlerimiz fedakarlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyoruz. AK Parti'nin bugünlere gelmesinde onların çok büyük katkısı emeği bulunuyor. Bu kutlu çatı altında birlikte mücadele ettiğimiz ahirete intikal eden dava kardeşlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum. Antalyalı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Bu toprakların henüz İslam'ın kalesi olmaya devam etmesinin şehitlere borçlu olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hiçbir gücün karşısından eğilmedik. Allah'ın huzurunda eğildik, bundan sonra da eğilmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Antalya'nın 811. fetih yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, Antalya'nın yetiştirdiği alimlerle medeniyetin en önemli karargahlarından biri olduğunu vurguladı.

"Türkleri savaşta değil, tarihte yenme çabasındalar"

Antalya'nın bu geleneği sürdürmesinin gururunu yaşadığını dile getiren Erdoğan, "Gücümüzün farkındayız, hasımlarımız da bunun farkında, bu nedenle pınarlarımızı kurutmanın çabasında içindeler. Son iki asırdır Türk milletinin can damarlarını kesmek için nasıl bir kampanya yürütüldüğünü görüyorsunuz. Türkleri savaş meydanında değil asıl tarihte yenme çabasındalar. Belli kesimlerin ağızlarını her açtığında din ilerlemeye manidir demeleri boşa değildir. Tek parti döneminde ne diyorlardı, 'Ne mucize, ne efsun, ne örümcek, ne yosun, Çankaya yeter bize, Kabe Arabın olsun. Gençler bu ülke bu tür putperestlere doluydu. O karanlık zihniyetlerin tüm çabalarına rağmen milletin dirayetiyle başarılı olamadılar. Gazi Mustafa Kemal'i istismar etmeye çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı. Bu heveslerini kursaklarında bırakan alimlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

"Antalya aslına rücu etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın bir önceki CHP'li büyükşehir belediye başkanını da eleştirerek, "Menderes Bey'den önce bira festivalleri oldu. Bu bira festivallerinden birinde iki genç bir yavrumuz öldü. Bunu çatısı altında bulunduranlar bunun hesabını sordular mı? Ne yaptı Antalya, aslına rücu etti. FETÖ gibi ihanet çetelerini de devreye soksalar, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışsalar da başarısız oldular. Türkleri islamsızlaştırma projeleri her seferinde akamete uğratıldı" diye konuştu.

"Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 213"

"Ülkemizi dün olduğu gibi bugün de hedef alan senaryolar var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Afrin'deyiz değil mi? Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 213 oldu. Ordumuz muzaffere yürüyor. Mehmetçiğimiz Afrin'e yürüyor. Afrin'e girdi giriyor. Bu ne için zevk için mi, toprakları işgal etmek için mi, hayır sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Bunları son nefeslerine kadar kovalayacağız. Milletin huzurunu kaçırmayacaklar. Kim olursa bunları kovalayacağız. Bu topraklar huzur içinde olacak. 3,5 milyon mülteci bizim ülkemizde, bizim mecburiyetimiz mi vardı? Bizim vicdanımız var. Bizim dinimiz bunu emrettiği için kapımızı açtık. Biz ensar ve muhacir kültürünü biliriz. Bunun gereğini yerine getiriyoruz. Unutmayın er meydanında bileğimizi bükemeyenler köklerimize saldırmaya devam ediyor."

"Müslüman düşmanları"

40 yıl boyunca milletin boynunda beslenen ve devlete sızan FETÖ'nün bu saldırının en son örneği olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eli kanlı çeteler, bu küresel projenin ürünleri ve araçlardır. Bu örgütlerin hedefi sadece Müslümanlardır. Bu terör örgütleri sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir. İslam düşmanlarına istismar edebileceklerine bolca malzeme vermişlerdir. Dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aynı plana hizmet ediyorlar. Biri timsahın al çenesi, diğeri de alt çenesidir. Ancak her ikisinin hedefi müslümanlardır. Biz bunları çalışmaların usüllerini, niyetlerini çok iyi tanıyoruz. Zira bunların nereden talimat aldığını biliyoruz. Bunların cibiliyetlerini değil ciğerlerini biliyoruz" diye konuştu.

"Baskı dönemi sona ermiştir"

Bazı yanlış örneklerin büyütülerek milletin inancına saldırı getirilmesine göz yummayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum, insanların inancının horlandığı günler geride kaldı. Bu ülkede vatandaşların kılık kıyafeti nedeniyle baskı gördüğü dönem sona ermiştir. Buna müsaade etmeyeceğiz. Millete hizmet etmek nasip işidir. Biz makam mevki düşkünü değiliz. Biz milletimize, vatanımıza aşığız. 81 vilayete hizmet etmek, refaha kavuşturmak için yollardayız. Aşkına çalışan nasıl yorulmazsa biz de size hizmet etmekten yorulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya'ya hizmetler

"Sorumluğumuz 81 milyona karşıdır" diyen Erdoğan, "Biz vatanımızı da milletimizi de büyük bir tutkuyla seviyoruz. Biz hiçbir zaman makam rütbe sevdasında olmadık, biz insanımıza sevdalıyız. Biz milletimize ömrümüzü adamışız. Vatanımıza, şehidimize tutkuyla bağlıyız. 81 milyona hizmet için yollardayız. Bizlerde, sizlere Antalya'ya hizmet etmekten yorulmuyor, yüksünmüyoruz. Bu anlayışla Antalya'ya 31 milyarlık yatırım yaptık. Yurtlar, stadyum, spor salonlarını sporseverlerimizin hizmetine sunduk. Bunları önceki CHP'li belediye başkanı neden yapmadı? Stadı neden yaptırmıyordu? Ama gücü yetmedi, yaptık. Sağlıkta 19 hastane olmak üzere 54 sağlık tesisini tamamladık. 4 adet sağlık tesisinin inşası devam ediyor. 39 sağlık kuruluşu için çalışmalarımız. 3 bin 849 kişiye TOKİ aracılığıyla evlerini teslim ettik. Antalya'ya 430 kilometre bölünmüş yol yaptık. Afyon, Antalya, Denizli yolunun ihalesini yapıyoruz. Denizli, Burdur, Antalya otoyolunun proje çalışmaları devam ediyor.

155 kilometrelik Alanya, Antalya otoyolunun ön çalışması tamamlandı, en kısa zamanda inşaata başlanacak" şeklinde konuştu.

"Batı Antalya Havalimanı 2022 yılına açılacak"

Antalya havalimanı-Expo hattına tramvay hattını hizmete aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Antalya, İzmir, Ankara hızlı tren hatlarının proje çalışmalarında sona gelindi. Antalya Havalimanında iç ve dış hatlar terminalini genişlettik. 35 milyon yolcu kapasitesine ulaştırdık. 2. Havalimanını Gazipaşa'ya kazandırdık. 3. Havalimanı için kolları sıvadık. 4 milyon yolcu kapasiteli Batı Antalya Havalimanını 2022 yılına kadar Antalya'ya kazandırmayı hedefliyoruz. Demre'ye bir de kruvaziyer limanı yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Expo aktif olmalı"

Antalya'nın turizm potansiyelinden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle sayılarda düşüş oldu. Bir önceki yıla göre 2017 yılında yüzde 57 artış oldu. 2017'de 10.5 milyona çıkan sayıyı bu yıl 14 milyon olarak hedefledik. Eser yapmak kadar bunların kıymetini bilmekte önemlidir. Prestij projelerimizden biride 112 hektarlık arazi üzerin kurulan uluslararası Expo 2016 fuar alanıdır. 3 milyar lira harcanarak tamamlandı. Şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı açısından son derece önemlidir. EXPO'ya, turizmimizi deniz, kum, güneş, kısır döngüsünden kurtaracak eser olarak bakalım, hedeflerin çok gerisinde kalmış olsa da. Bu projenin yaşatılması hususunda gayret gösterilmesi gerekiyor. İlgili bakanlık ve büyükşehir belediyesi müşterek bir çalışmayla Expo alanının Antalya'mız ve ülkemize farklı hizmetler vermesini temenni ediyoruz" dedi.

Salonda, "Kapı kapı dolaşmaya hazırız","gece gündüz çalışmaya hazırız", "Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam","Antalya hazır","Tek millet, tek bayrak, tek vatan,tek devlet", "Afrin'e Zeytin Dalı, kahraman ordumuza Antalya'dan selam olsun" pankartları yer aldı. Polis, miting alanı ve salon çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kongreye; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile çok sayıda partili katıldı. - ANTALYA