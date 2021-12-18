Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, THY, Kızılay gibi kurumlarımızla kıta genelindeki varlığımızı daha...
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, THY, Kızılay gibi kurumlarımızla kıta genelindeki varlığımızı daha da yaygınlaştırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Tika, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, THY, Kızılay gibi kurumlarımızla kıta genelindeki varlığımızı daha da yaygınlaştırdık."
AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
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