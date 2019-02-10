Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret Bakanlığından müfettişler, hale gitmişler. Halde rapor tutacak olan bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz."

Kaynak: AA