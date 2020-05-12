Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teyakkuzda olmalıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz.
12.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. Genel olarak halkın kurallara uyduğunu görüyoruz. Uzun bir süre maske kullanımına dikkat etmemiz gerekir. Türkiye olarak hastalığı tamamen bitirsek bile dünyada kökü kazınmadığı sürece teyakkuzda olmalıyız" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA