Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teyakkuzda olmalıyız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. Genel olarak halkın kurallara uyduğunu görüyoruz. Uzun bir süre maske kullanımına dikkat etmemiz gerekir. Türkiye olarak hastalığı tamamen bitirsek bile dünyada kökü kazınmadığı sürece teyakkuzda olmalıyız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA