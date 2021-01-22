Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti

22.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiği TESK Genel Başkanı Palandöken ile bir süre görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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