Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün başını ezene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün başını ezene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

17.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:55

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımızla, 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla süreci alnımızın akıyla yönettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörün başını ezene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörün başını ezene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörün başını ezene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörün başını ezene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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