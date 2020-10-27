Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz

27.10.2020 00:11 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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