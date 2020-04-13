Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor." Kaynak: AA