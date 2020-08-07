Cumhurbaşkanı Erdoğan - Terörle mücadele/Libya/Bakan Albayrak açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Erdoğan: "Ekonomide söylenenlerin hepsi bir tarafa. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor.
07.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Erdoğan: "Ekonomide söylenenlerin hepsi bir tarafa. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor." - İSTANBUL
Kaynak: AA