Cumhurbaşkanı Erdoğan - Terörle mücadele/Libya/Bakan Albayrak açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Erdoğan: "Ekonomide söylenenlerin hepsi bir tarafa. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Erdoğan: "Ekonomide söylenenlerin hepsi bir tarafa. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor." - İSTANBUL Kaynak: AA