Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza...

18.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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