Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar"