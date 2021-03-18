Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza...
18.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım