Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristleri Kutsayanlar Devletimizin Pençesinden Asla Kurtulamayacak"
- AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.
- AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.