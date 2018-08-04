Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristleri Kutsayanlar Devletimizin Pençesinden Asla Kurtulamayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristleri Kutsayanlar Devletimizin Pençesinden Asla Kurtulamayacak"

- AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

- AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

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