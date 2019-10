Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çıkmadan bu süreç bitmez

22.10.2019 13:22

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda çekilme devam ediyor. Şu an itibarıyla 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu, diğer kalan bin 200 bin 300 kadar olanını da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Tabii biz bunların izini sürüyoruz. Bunların tamamı çıkacak. Çıkmadan bu süreç bitmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Soçi'ye gitti. Erdoğan, Rusya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Ziyaretin gündemini Suriye'deki gelişmelerin oluşturacağını ifade eden Erdoğan, "Bu vesileyle Sayın Putin'le ikili işbirliğimizi ve diğer bölgesel sorunları, gelişmeleri de ele alma fırsatını bulacağız. Rusya ile tesis ettiğimiz mekanizmalar sayesinde ilgili bakanlarım ve kurumlarımız sürekli temas halindeler bu kapsamda son olarak milli paralarla ticareti kolaylaştıracak mutabakat muhtırasını imzaladık. İlişkilerimizi karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde geliştirme iradesine sahip olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

'775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'Barış Pınarı Harekatıyla Suriye sınırı boyunca bir terör koridoruna izin verilmeyeceğinin ortaya konulduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce ifade ettiğimiz gibi harekatın iki temel hedefi bulunuyor. Bunlardan ilki 32 kilometre derinliğinde 444 kilometre; Irak sınırından Cerablus'a olan bu bölgede tamamıyla terör örgütlerinden buranın temizlenmesidir. Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, toplam 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız da terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur" açıklamasında bulundu.'SÖZLER TUTULMAZSA DEVAM EDECEĞİZ'Bölgedeki YPG unsurlarının çıkarılması için bugün saat 22.00'de sürenin bittiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlgili birimlerimiz sahada süreci çok yakından takip ediyor. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.'TERÖR KORİDORU KURMA PLANLARI BOŞA ÇIKARILMIŞTIR'Suriye'nin içinden geçtiği kritik dönemde, Rusya ile terör örgütlerine karşı yürütülen işbirliğinin sürdürülmesinin istendiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "İran'ın da katkılarıyla sahada sükunetin sağlanması, Suriye'nin istikrara kavuşması için çok ciddi çaba harcadık. Soçi muhtırasıyla İdlib'de büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. 16 Eylül'deki Ankara zirvesi ise siyasi çözüm yolunda atılmış en büyük adımlardan biridir. Geçen ay anayasa komitesinin kuruluşunu sağladık. Komite ilk toplantısını 30 Ekim'de Cenevre'de yapacak. Barış Pınarı Harekatı'nın tüm bu çabalara pozitif ivme katacağına inanıyorum. Türkiye ve Rusya terörün her türlüsüyle mücadele noktasında hemfikirdir. Her iki ülke de Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması ilkesine sadıktır. Barış Pınarı, Türkiye'nin güvenliği yanında, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini de garanti altına alacaktır. Harekatla Suriye'nin kuzeyinde, ülkemizin güneyinde bir terör koridoru kurma planları boşa çıkarılmıştır. Suriye'nin geleceğinde PKK-PYD gibi bölücü terör örgütlerine yer yoktur, olmamalıdır. Rusya ile işbirliği içinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından tamamen kurtarmayı ümit ediyorum" açıklamasında bulundu.'ATILACAK ADIMLARI GÖRÜŞME FIRSATI BULACAĞIZ'Suriye'nin kuzeyindeki güncel durumun istişare edileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK-PYD-YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları da görüşme fırsatını bulacağız" dedi.'MACRON ZATEN BU TÜR ŞEYLERİ TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞÜYOR'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çekilme süresinin uzatılmasına ilişkin teklifinin kendisine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Macron'dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok. Teröristlerin ona yaptığı teklifi de dolaylı yönden bize aktarma yolunu seçmiştir. Bizim bu süreç içinde muhatabımız Fransa olmamıştır. Bu süreç içinde görüşmelerimizi Amerika ile yürüttük. ABD ile yaptığımız bu yürütmeden o da şimdi kendine göre bir şeyler çıkarmanın herhalde gayreti içinde" dedi.'HANİ SİZİN İNSANLIĞINIZ?'Güvenli bölgenin inşa edilmesi için gereken uluslararası tavrın ortaya çıkıp çıkmadığına yönelik soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: "Bize düşen ön hazırlıkları yapmak suretiyle, bütün bu bölge ile ilgilenen ülkelere; 'Biz dersimizi çalıştık, bak şimdi hep konuşuyorsunuz, sürekli olarak bir şeyler ortaya atıyorsunuz, böyle kuru kuruya konuşmakla bu iş olmaz, eğer bu gelişmelerde samimiyetiniz varsa, o zaman yapacağını bir şey var.' Nedir o? Şu anda biz 8 yıldır Suriye'den kaçmak zorunda kalan bu mültecileri ülkemizde ağırlıyoruz. 40 milyar doların üzerinde bir harcama yaptık. AB verdiği sözü zaten tutmadı. 2015 ve şu ana kadar verilen bizim milli bütçemize değil uluslararası STK'lar vasıtasıyla gelen rakam 3 milyar avro. Burada da sözünü tutmadılar. Dolayısıyla şimdi atılacak adımda biz plan çalışması yaptık, olanlar ortada."'ATILAN ADIMLAR SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE YÖNELİK'Dünyanın hiçbir ülkesine şu anda, aynı anda 4 milyon mülteciyi koruyan bir başka ülke olmadığnı vurgulayan Erdoğan, "Bunu sadece Türkiye yapıyor. Hani sizin insanlığınız? Hani insani noktada şöyle böyle birçok lafları atıyorsunuz. Bu iş lafla olmuyor. Eğer dürüstseniz, buraya 30 bini aşkın TIR'la araç, gereç, silah getirdiniz. Şu anda biz bu silahların depolandığı yerleri de tespit ettik, bu silahlar ne yazık ki son görüşmeyi yaptığımız Amerika tarafından buraya getirildi. Daha kim bilir nerelerden neler çıkacak? Şurada 2-3 hafta önce yine 400 kamyonla gönderilmiş silah, araç, gereç, mühimmat var. Ben soruyorum burada bir terör devleti kurulacak. Böyle bir terör devletinin kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim? Bu atılan adımların tamamı da Suriye'nin bölünmesine yöneliktir. Biz buna müsaade mi edelim? Biz tam aksine Suriye'nin toprak bütünlüğüne taraftarız. Ama diğerlerinin böyle bir durumu yok."'700-800 KADAR ÇEKİLME SÖZ KONUSU'Sahadaki son durumu aktaran Erdoğan, "Şu anda çekilme devam ediyor. Az önce de Savunma Bakanımdan aldığım son bilgilerle de, şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu. Diğer kalan bin 200 bin 300 kadar olanını da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Tabii biz bunların izini sürüyoruz. Bunların tamamı çıkacak. Çıkmadan bu süreç bitmez" dedi.'BU YAPILANLAR YANLIŞTIR'Güvenli bölge hakkında İran'dan gelen açıklamaları değerlendiren Erdoğan, "Önce tabi İran'dan gelen bazı açıklamalar, gerçekten bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran 15-20 yıl önceye kadar nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran'la ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir ve biz bütün bu tavrı her şeye rağmen yaptık; ama İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Sayın Ruhani'nin yanındaki mesai arkadaşlarından bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Zira biz şu anda Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. Burada Rusya-Türkiye-İran var. Biz bu süreci o zaman nasıl yürüteceğiz? Astana'dan başlayan, Soçi mutabakatıyla devam eden bu süreç de buna ortaklık mı dersiniz, dayanışmamı derseniz ne derseniz deyin, birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Maalesef bu yapılanlar yanlıştır, doğru değildir. Bu süreçle ilgili olarak da ben doğrusu kendilerini ciddi manada kınıyorum."'KALANLARI TOPARLAYACAĞIZ'YPG'lilerin çekilirken silahlarını götürüp götürmedikleri sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl götürsünler onları? Ancak taşıyabildiklerini taşıyorlar, taşıyamadıkları zaten depolarda kalıyor. Bunlarla ilgili olarak da zaten biz de her türlü hazırlığımızı yaptık, yapıyoruz. Bunları buraya getirmek kolaydır da buradan çıkarmak o kadar kolay değil. Ama muhatapları olan şu anda silahlı kuvvetlerimizin mensuplarıyla da yapılan görüşmeler var. Burada ağır-hafif silahlar var, bütün bunlarla biz onlara söylediklerimizin yine arkasındayız. Nitekim Ankara'da yaptığımız Sayın Pence'in Sayın Pompeo'nun ve ondan önceki gelen heyetin hepsiyle yapılan görüşmede bu konular görüşüldü. kararlılığımız aynen devam etmektedir. Götürebildiklerini götürecekler o ayrı bir konu. Kalanlarla da herhalde bizler bu yaptığımız taramada bunları toparlayacağız" diye konuştu.LİDERLERE ŞANLIURFA TEKLİFİFransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dörtlü görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Erdoğan, "Böyle bir planlama yok. Fakat dün değil evvelsi gün Sayın Boris Johnson ile görüşmemiz oldu. Bu görüşmede bu teklifi kendisi bana iletti. Ben de kendilerine böyle bir görüşme yapılabilir, bunun için benim bir şartım var; bu görüşme İstanbul'da olabilir, veya bu görüşme Şanlıurfa, Gaziantep, bu şehirlerimizin birinde olabilir. Konu ile ilgili olarak 'o zaman ben kendileriyle görüşeyim, görüştükten sonra tekrar size döneceğim' dedi. 'Alternatif bir şey istiyorsan, 3-4 Aralık tarihlerinde Londra'da NATO liderler zirvesi var. Zirvenin öncesinde veya sonrasında bu toplantıyı yapabiliriz' dedik. Bu şekilde virgül koyduk" açıklamasında bulundu.