Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir.

06.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman'dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan 'İslami terör' ifadesini kullanan Batı'nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde."

Kaynak: AA
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