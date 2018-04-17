Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörist Başının Durumu da Farklı Olmayacak" (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En son Kosova'dan 6, Gabon'da 3 tane olmak üzere toplamda 80'i yakaladık. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının durumu da farklı olmayacaktır. Er veya geç onu da alacağız. Bu ülkeye ve bu millete ihanet eden herkes eninde sonunda hak ettiği cezaya maruz kalacaktır" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile yapılan mücadeleye ilişkin konuştu ve er ya da geç terörist başı Fetullah Gülen'in de alınacağını belirtti.

"FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları veya zemin hazırlayanları bir kez daha ikaz ediyorum"

Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yönelik kötü niyet besleyenlerin ilk hedeflerinden birisinin Emniyet Teşkilatı olmasının boşuna olmadığını söyleyen Erdoğan, "Günümüz emperyalistlerinin proje örgütleri olan FETÖ içeriden çürüterek, PKK da dışarıdan Emniyet Teşkilatımızı devre dışı bırakmak için çok uğraştılar. Milletimizle birlikte el ele vererek ülkemizin diğer kurumları ile birlikte Emniyet Teşkilatımızı da bugüne kadar iç ve dış saldırılardan kurtardık. Emniyet Teşkilatımız içinde de hala kılıç artığı mahiyetinde terör örgütü mensuplarının bulunuyor olması muhtemeldir. FETÖ'nün her türlü yalanı, takiyyeyi, şahsiyetsizliği meşru gören yapısı nedeniyle bu örgütün mensuplarını tespit etmekte ve ayıklamakta gerçekten zorlanıyoruz. Kendilerini gizleyen FETÖ'cülerin buldukları her fırsatta işleri tersine çevirme gayreti içinde olduklarının farkındayız. Bu amaçla eskiden beri hep yaptıkları gibi iftiralarla, sahte belgelerle masum insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Belki anlık netice alıyor gibi görünebilirler ama eninde sonunda gerçekler ortaya çıkıyor. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Burada farklı hesaplarla da olsa FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları veya zemin hazırlayanları bir kez daha ikaz ediyorum. Terörist ile birlikte hareket edenlerin bizim nazarımızda onlardan farkı yoktur. Yüreğinde zerre kadar Allah korkusu, adalet duygusu, ülke ve millet sevgisi olan hiç kimsenin böyle bir yola tevessül etmeyeceğine inanıyorum. Buna rağmen yanlışa düşenler olursa hiç kusura bakmasınlar vakti saati geldiğinde mahkemelerin önünde hesap verirken bulurlar, bulacaklar. Milletimiz şundan emin olsun ki, 7 gün 24 saat terör örgütlerinin ensesindeyiz. FETÖ'nün yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm kritik elemanlarını birer hak ettikleri akıbete düçar ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Er veya geç onu da alacağız"

PKK'ya da hem yurt içinde hem de yurt dışında nefes aldırmadıklarını kaydeden Erdoğan, FETÖ lideri terörist başı Fetullah Gülen'in de eninde sonunda alınacağını belirtti. Erdoğan, "Sadece Zeytin Dalı Harekatı'na başladığımız 20 Ocak tarihinden bugüne kadar yurt içinde 209, Kuzey Irak'ta 341 olmak üzere 550 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin harekatında şuan itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır. Kuzey Irak'ta 341, yurt içinde ise 214 terörist etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ'cülerin durumu zaten perişan. Cezaevinde olanlar adalete hesap veriyor. Bunun dışında gerek ülke içinde bulunanların, gerekse ülke dışına kaçmış olanların da yürekleri sürekli ağızlarında. Ne zaman devletin yakalarına yapışıp hesap soracağını bilememenin tedirginliği içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin de akıbeti bugüne kadar yurt dışında yakalayıp ülkemize getirdiğimiz, biliyorsunuz 80'in üzerindeki FETÖ'cünün durumundan farklı olmayacaktır. En son Kosova'dan 6, Gabon'da 3 tane olmak üzere toplamda 80'i yakaladık. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının durumu da farklı olmayacaktır. Er veya geç onu da alacağız. Bu ülkeye ve bu millete ihanet eden herkes eninde sonunda hak ettiği cezaya maruz kalacaktır" şeklinde konuştu.

"Şimdi Cumhurun ittifakı ile Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak"

Türkiye'ye güvenerek yatırım yapan kimsenin pişman olmadığını hatırlatarak tüm yatırımcıları ve girişimcileri Türkiye'ye davet ettiklerini belirten Erdoğan, "CHP'den birisi çıkıyor 'aman Türkiye'ye gelmeyin' diyor. Tam aksine onlar 'gelmeyin' dedikçe yurt dışında küresel girişimciler Türkiye'de buluşmanın adımlarını atıyor" ifadelerini kullandı.

16 Nisan halk oylamasının birinci yıl dönümünü hatırlatan Erdoğan, "Anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Aslında Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayet ve krizler üreten bir yönetim sistemi ile yönetilmesine imkan kalmadığını 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tüm çıplaklığı ile görülmüştür" dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin darbe gecesi sokaklarda, meydanlarda, gönüllerde yaptığı ittifakı MHP ve bize destek veren diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek bu önemli adımı attık. AK Parti olarak MHP ile birlikte 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Ama sözde ana muhalefet oraya daveti kabul etmeyip son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilip, o konuşmadan sonra da aleyhte konuşmalara başladı. Çünkü akşam başka sabah başka. Fakat bu süreç MHP ile AK Parti'yi gördüğünüz gibi cumhurun ittifakına taşıdı. Şimdi Cumhurun ittifakı ile Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı, bizim de halk oylaması ile sandığa teşkil ettiğimiz bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine inşallah taşıyoruz." - ANKARA