Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist başı FETÖ, bir projedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist başı FETÖ, bir projedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

05.11.2019 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.(11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist başı FETÖ, bir projedir. Bir proje olarak da ABD'de 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır"

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist başı FETÖ, bir projedir.
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