Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröre Karşı Operasyonlarımız, Sadece Kendimizin ve Suriyelilerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröre Karşı Operasyonlarımız, Sadece Kendimizin ve Suriyelilerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröre karşı operasyonlarımız, sadece kendimizin ve Suriyelilerin güvenliğine değil, Avrupa'nın da güvenliğine katkı sağlamaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröre karşı operasyonlarımız, sadece kendimizin ve Suriyelilerin güvenliğine değil, Avrupa'nın da güvenliğine katkı sağlamaktır. Biz, artık terörle mücadele gibi hassas konularda afaki ve haksız eleştiriler değil, güçlü destek bekliyoruz.

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