Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya...

AA - Haberler | Güncel

Sivil Toplum Buluşmaları programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında konuştu.

SİİRT (AA) - Sivil Toplum Buluşmaları programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya saçılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi: (2)

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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