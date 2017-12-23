Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütünün Yakıp Yıktığı Yüksekova'yı Yeniden Ayağa Kaldırdık"
- Salondaki pankartlar ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salon girmesi ve partilileri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşması Alkış, dinleyici detayları HAKKARİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari 6.
- Salondaki pankartlar ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salon girmesi ve partilileri selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşması
Alkış, dinleyici detayları HAKKARİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari 6. Olağan Kongresinde konuştu. (1)