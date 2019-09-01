01.09.2019 16:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz."

Kaynak: AA