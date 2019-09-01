Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz."

01.09.2019 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz."

Kaynak: AA
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