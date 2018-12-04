Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü FETÖ bünyesinde Venezuela'da faaliyet gösteren 2 okul kapatılarak Maarif Vakfımıza devredildi"

Erdoğan: "Referandumlarla birlikte 16 seçime girdim. Hepsinde kazanmış bir genel başkanım. Batı'da diktatör derler, bazı yerlerde de sultan. Biz bunları kafamıza takmıyoruz"

KARAKASCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Venezuela arasında imzalanan protokolün ardından basın mensuplarıyla soru-cevap yaptı.