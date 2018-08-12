Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütleriyle İlişkisi Olan Bir Papaz İçin 81 Milyonluk Türkiye'yi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye'yi feda etmeye kalkıyorsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Türk milleti kendisine tokat atana öteki yüzünü dönecek bir halk değildir"

"81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını terör örgütleriyle ilişkileri uğruna feda edene sadece 'hadi güle güle' deriz"

"Gereği neyse hukuk devleti olarak onu yaparız"