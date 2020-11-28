Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütürken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler karşısında da tepkimizi göstermekten...
28.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütürken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler karşısında da tepkimizi göstermekten çekinmiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütürken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler karşısında da tepkimizi göstermekten çekinmiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç