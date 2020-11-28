Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütürken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler karşısında da tepkimizi göstermekten...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütürken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler karşısında da tepkimizi göstermekten...

28.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütürken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler karşısında da tepkimizi göstermekten çekinmiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütürken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler karşısında da tepkimizi göstermekten çekinmiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

İlgili Haberler

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Ezgi Mola Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütürken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler karşısında da tepkimizi göstermekten... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:24:48. #1.14#
title