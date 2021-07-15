Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan