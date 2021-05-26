Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız"

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" -"(Meral Akşener'e)Gelin hanım beni Netenyahu ile aynı kefeye koyup memleketime gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız"

-"(Meral Akşener'e)Gelin hanım beni Netenyahu ile aynı kefeye koyup memleketime gidiyor. Orada ona güzel bir ders veriliyor. Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak olan budur. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini gösterir"

"Ülkemizde yıllarca bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl hedefi gösteren bir başka işarettir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Ülkemizde yıllarca bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl hedefi gösteren bir başka işarettir" dedi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik suçlamalarına yönelik cevap verdi. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

"İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız"

Hiçbir ithamın ortada bırakılmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkede mikserler var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan bu huzur güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık var. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir. Ülkemizde yıllarca bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl hedefi gösteren bir başka işarettir. Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek, bu tezgahı da bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum, Bay Kemal, Bay Meral, size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, PKK'lılar gibi bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Esasen suç örgütü mensuplarının yalanlarına ve iftiralarına karşı gereken cevaplar muhatapları tarafından verilmiştir. Bununla kalınmamış tarafların başvuruları üzerine Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası Başsavcılıkları da gereken tahkikatlara da başlamıştır. Geçmişten bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak, her şey yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" - Haberler
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