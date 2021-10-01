Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya...
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, ' Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük."
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri