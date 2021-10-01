Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya...

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, ' Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız."

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86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya... - Haberler
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